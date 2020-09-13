  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 27 °C
»

Kardeşlerin miras kavgasında gelin, sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde kardeşler arasında, evlerinin bahçesinin kullanımı nedeniyle kavga çıktı. Kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü.
Kardeşlerin miras kavgasında gelin, sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü

Burhaniye ilçesi Hacıbozlar Mahallesi'nde baba Bahri D., miras kalan bahçeyi, kullanımı nedeniyle aralarında sürekli anlaşmazlık yaşayan oğulları Ramazan D., Ali D., ve Aykut D. arasında bölüştürdü. Dün sabah saatlerinde de köye kadastro görevlisi getirten baba, oğulları arasında bölüştürülen bahçeye kazıklar çaktırarak, işaret koydurttu. Daha önce de sık sık aralarında bahçe yüzünden anlaşmazlık yaşayan kardeşlerden Ramazan D.'nin eşi Çiğdem D. iddiaya göre, akşam saatlerinde çakılan kazıkları çıkardı. Bir süre sonra kazıkların çıkarıldığını gören baba Bahri D. ile oğulları Ali. D. ve Aykut D., kardeşleri Ramazan D. ile kavga etmeye başladı. Eşinin kavga ettiğini görüp, ayırmak için müdahale eden Çiğdem D., kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından kürek ve sopayla dövülerek öldürüldü. Ramazan D. ise yaralandı.  İhbar üzerine mahalleye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde önlem alırken, Ramazan D., Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri D. ile oğulları Ali ve Aykut D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Çiğdem D.’nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • E-Scooter Yönetmeliği için ilk adım atıldı13 Eylül 2020 Pazar 13:38
  • Ormanlık alanda dövülerek öldürülmüş olarak bulundu13 Eylül 2020 Pazar 13:35
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Biz barıştan yanayız13 Eylül 2020 Pazar 12:53
  • 'Rehber Koruyucu Ailelik' uygulaması başlatılıyor13 Eylül 2020 Pazar 12:51
  • Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak13 Eylül 2020 Pazar 12:51
  • Türkiye'ye ağustosta ortalamaların altında yağış düştü13 Eylül 2020 Pazar 12:50
  • Huzura kavuşan Çemikare Yaylası'nda bal üretiyorlar13 Eylül 2020 Pazar 12:49
  • Atatürk Baraj Gölü, Salda'yı andıran kıyısıyla ziyaretçi bekliyor13 Eylül 2020 Pazar 12:48
  • Türkiye'de toz taşınımı hafta boyunca devam edecek13 Eylül 2020 Pazar 11:35
  • İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yaz aylarında 7,5 milyon yolcu uçtu13 Eylül 2020 Pazar 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti