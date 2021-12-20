Kardeşliğin temeli Mamak’ta atıldı

Mamak Belediyesi Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yılında önemli bir temel atma törenine ev sahipliği yaptı.

Kültür ve dayanışma kenti Mamak’ta Türkiye-Kazakistan Kardeşlik Parkı’nın temeli atıldı. Temel atma törenine Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzar Saparbekuly, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Kurnaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı . Geçmişi yüzyıllara dayanan Türk Dünyası büyük bir coğrafyanın saygın ve köklü tarihe sahip bir medeniyet olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,” Doğudan batıya birbirine eklenerek devam eden gönül coğrafyamız çok büyük bir alanı kapsamaktadır. Destanlardaki kahramanlarımız, bağlamamız, dombramız, atımız, okumuz ve yayımız bütün Türk Dünyasının ortak değerleridir. Bugün hamdolsun geçmişime bakarak gönül coğrafyamızdaki bağların çok daha kuvvetli olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum” dedi. Proje alanı 13.800 m², yeşil alanı 9.330 m² olacak olan kardeşlik parkında, çocuk oyun alanı, fitness alanı,Selçuklu yıldız döşemeli meydan, 16 adet Türk Boyu’nu temsil eden 16 adet kamelya, Bilge Kağan Yazıtı,Tonyukuk Yazıtı, Kültigin Yazıtı, bisiklet yolu (655 m uzunluğunda), koşu yolu (420 m uzunluğunda) ve millet kıraathanesi bulunacak.

Kardeşlik bağımızın daha da artacağına inanıyorum

Kardeşlik parkının iki ülke arasında örnek bir proje olacağını dile getiren Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzar Saparbekuly, “Bu etkinlik ortak dil ve kültür temelinde iki kardeş devletimizin dayanışma örneğini göstermektedir. Kazakistan-Türkiye kültürel ve insani işbirliği bağımsızlığımızın ilk anlarından itibaren güçlü bir şekilde dinamik olarak gelişmeye devam etmektedir. Türkiye ve Kazakistan arasındaki stratejik ortaklığın her alanda daha da güçleneceğine eminiz ve buna inanıyoruz. Kazakistan ve Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin daha da yüksek seviyelere çıkacağından eminiz. Bu projenin gerçekleşmesinde bizlere destek olan başta Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye, Eko Avrasya Başkanı Hikmet Eren’e ve başkan vekiline en içten dileklerimle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak

Temel atma töreninde Kazakistan Cumhuriyetinin kuruluşunun bağımsızlığını kazanmasının 30. yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “ Gönül ve inanç birliği ile ortadaki mesafeleri kaldıran iki milletiz. Dolayısıyla bu kardeşlik parkımızın özellikle bu iki ülke arasındaki birlik ve beraberliğinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Birliğimiz daim olsun

Kazakistan gönül coğrafyasında bulunan Türk ülkelerinin en önemlilerinden birisi olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “16 Aralık 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’ı ilk tanıyan ülke bilindiği üzere Türkiye’dir. Bu vesile ile Kazakistan’ın 30. bağımsızlık gününü kalpten gönülden kutluyorum. Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği o günden bugüne kadar ülkeler arası dostluğun giderek arttığını da görüyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Sınırlar ayırıyor gibi olsa da gönül coğrafyamızda hep beraber birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Mamakımız’da şehrin dönüşümü ile ilgili çalışmalar yaparken bir taraftan da yeşil alanların sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Kazakistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağının bir sembolü olarak burada birazdan temelini atacağımız parkı da inşa etmekten dolayı mutluluklarımızı buradan ifade etmek isterim. Türkiye Kazakistan kardeşlik parkının her iki ülke arasında kardeşlik bağını daha da güçlendireceğini temenni ediyorum. Birliğimiz daim olsun, kardeşlik bağımız ebedi olsun diyorum parkımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum”dedi.1991yılında bağımsızlığını ilan eden dost ve kardeş ülke Kazakistan’ı kutlayarak sözlerine başlayan Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Çok önemli ve özel bir temel atma töreninde bir aradayız. Parkımız Kazakistan’ın özel simgeleri olan anıtlarla birlikte süslenecek. Başka Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzar Saparbekuly’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.