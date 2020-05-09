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Kardeşlik Sofrası Mamak’ta 

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından ihtiyaç sahibi aileler için “Her Sofra, Bir Dua”  sloganıyla başlatılan sıcak yemek dağıtımının adresi Mamak oldu. 
Kardeşlik Sofrası Mamak’ta 

Mamak Çağlayan mahallesinde yaklaşık 200 haneyi ziyaret ederek, hijyen ve dezenfekte kuralına uyarak yemek dağıtımı yapan gençlere Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de eşlik etti. Başkan Köse ve gençler, evlerin kapısını çalarak, hem Ramazan ayılarını tebrik etti hem de sıcak yemek bıraktı.

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Ramazan Ayı’nda Sıcak Hizmet

Gençleri tebrik eden Başkan Köse, “Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır. Bu yıl korona virüs nedeniyle kalabalık iftar sofralarında buluşamıyoruz. Ancak biz her daim milletimizin yanında yer almaya, onları asla yalnız bırakmamaya devam ediyoruz. Gençlerimizin başlattığı, bu iyilik hareketi tüm dünyayı sarsın inşallah. Genç kardeşlerimizle çorbada bizim de tuzumuz olsun diyerek,ailelerimizi ziyaret ettik. Hemşehrilerimize Cumhurbaşkanımız ‘ın selamlarını ileterek “Her Sofra, Bir Dua” diyerek sıcak yemekler bıraktık” dedi.

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