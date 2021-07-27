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Kargo şirketinden Adalar tarifesi

Yurtiçi Kargo, Adalar’da yaşayan müşterileri için yeni bir çalışmayı hayata geçirdiğini duyurdu. Şirket, artık Adalar’a gönderilen kargoları Yurtiçi Kargo teknesi ile müşterilerine ulaştırıyor.
Kargo şirketinden Adalar tarifesi

Yurtiçi Kargo, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği YK Plus projesiyle birlikte artan e-ticaret kullanımı karşısında birçok yatırımı ve yeni teslimat seçeneklerini müşterilerinin hizmetine sunduğunu duyurdu. Artan kargo talebine karşılık başta konut bölgeleri olmak üzere birim ve personel sayısını artıran şirket, bu kapsamda Adalar’da yaşayan müşterilerine de daha hızlı hizmet vermek amacıyla Yurtiçi Kargo teknesini denize indirdi.

YK PLUS UYGULAMASI İLE KARGODA TESLİMAT KOLAYLIĞI

YK Plus projesi kapsamında mahalle esnafı ile yaptığı anlaşma sayesinde onları da kargo sürecine dâhil eden Yurtiçi Kargo, teslim noktalarının yanı sıra kargo dolabı uygulamasını da hizmete sundu.

YK Plus Teslim Noktası uygulamasında mahalle esnafları ile anlaşma sağlayan Yurtiçi Kargo, e-ticaret kullanıcılarının kargolarını kendilerine en yakın anlaşmalı esnaf noktasından almasına imkân veriyor. Böylece işi gereği ya da herhangi bir sebepten dolayı evinde bulunamayacak olan Yurtiçi Kargo müşterileri, kargolarını 3 gün içerisinde istedikleri zaman bu noktalara giderek alabiliyorlar.

YK Plus 7/24 Kargo Dolapları uygulamasını tercih eden müşteriler de kargolarını haftanın 7 günü 24 saat boyunca güvenlik kameraları ile takip edilen noktalardan giderek günün her saati telefonlarına gelen şifreyi kullanarak 3 gün içerisinde teslim alabiliyorlar.

"3 BİNE YAKIN TESLİM NOKTASI"

Şirketten yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamada, “E-ticaret kullanıcıları yaptıkları alışveriş sonrasında teslimat seçeneği olarak adrese teslim seçeneğinin yanı sıra artık YK Plus Teslim Noktası ya da YK Plus 7/24 Kargo Dolapları alternatifini kullanarak da kargolarını teslim alabiliyorlar. Şu anda kendi birimleri ile 3 bine yakın 'Teslim Noktası' ile müşterilerine hizmet veren Yurtiçi Kargo, kargo dolaplarının sayısını artırmaya devam ediyor” bilgilerine yer verildi.

Büyük e-ticaret platformlarında kullanılmaya başlanan yeni teslimat seçeneklerinin daha yaygın hale gelmesi adına Yurtiçi Kargo, çalışmalarına devam ederek bu platformlarla olan entegrasyon sürecini sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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