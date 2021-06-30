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Kargo şirketinden fidan seferberliği

Aras Kargo, Ege Orman Vakfı ile iş birliğine imza atarak, 16 bin çalışanı adına 16 bin adet fidan bağışında bulunduğunu açıkladı.
Kargo şirketinden fidan seferberliği

Aras Kargo, çevresel riskleri en aza indirmek adına yeni bir fidan bağışı kampanyasına katıldığını duyurdu. İş süreçlerinde karbon ayak izini en aza indirmek için kurum içinde oluşturulan Doğa Dostu Araslar platformu sayesinde bugüne kadar 140 bin fidan dikilmesine vesile olan Aras Kargo, Ege Orman Vakfı ile iş birliğine imza atarak, her bir çalışanı için 16 bin fidan bağışında bulundu. Fidanlar, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde belirlenen sahalarda dikilecek ve ağaçlandırılacak bölgenin adı Doğa Dostu Araslar Ormanı olacak.

KIYI TEMİZLİĞİ İLE 4 TON ATIĞIN ÇEVREYİ KİRLETMESİ ÖNLENDİ

Karbon ayak izini en aza indirmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda kurum bünyesinde kurulan Doğa Dostu Araslar platformunun ekolojik birçok faaliyet yürüttüğü bildirildi. Doğa Dostu Araslar platformu bugüne kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinde 140 binden fazla ağaç dikimi gerçekleştirdi. Ayrıca kıyı temizliği hareketi kapsamında TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile iş birliği yaparak, son 4 yılda toplam 4 ton atığın çevreyi kirletmesini önledi. Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Projesi, Birleşik Krallık merkezli Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri’nde (The International CSR Excellence Awards) 'Uluslararası Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülü'ne değer görüldü. Ayrıca Uluslararası Stevie Ödülleri'nde kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Bu oluşum çerçevesinde 2011 yılında Türkiye'nin en geniş yüzde yüz elektrikli araç filosunu kuran Aras Kargo, bu çalışmalarının yanı sıra sıfır atık yönetmeliğine uyum, doğal kaynak tüketim verilerinin sistemli şekilde toplanması, araç egzoz emisyon ölçümlerinin şirket içerisinde yapılması, kâğıt tüketim miktarı ve kullanılan ambalaj malzeme sayısının azaltılması gibi çevre dostu uygulamalarına devam edeceğini belirtti.

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