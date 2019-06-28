  • BIST 95.860
  • Altın 261,521
  • Dolar 5,7465
  • Euro 6,5437
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
SON DAKİKADış ticaret rakamları açıklandı
»

Karı- koca Kadıköy'ü bu hale getirdiler

İstanbul, Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kazaya yolda yarıştıkları ve makas attıkları ileri sürülen karı-koca neden olduğu belirtildi.
Karı- koca Kadıköy'ü bu hale getirdiler

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Uzunçayır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Şahin ile eşi Betül Şahin'in otomobilleriyle yolda yarış yaparken, makas atarak bir süre ilerledi. Ancak, Betül Şahin'in yarış sırasında makas attığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, önündeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Daha sonra, arkadan gelen ve kazayı göremeyen sürücüler zincirleme kazaya karıştı. 8 aracın birbirine girdiği kazada 7 kişi yaralandı. Makasçı karı-koca ise kazayı yara almadan atlattı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan bir ailenin çocukları ise büyük korku yaşayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Çocukları anneleri sakinleştirdi.

Araçlarıyla makas atan ve diğer sürücülere dehşeti yaşatan karı-koca gözaltına alınarak Hasanpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle yola uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da önemli görüşmeler28 Haziran 2019 Cuma 09:51
  • İşte ABD'nin yeni Ankara büyükelçisi28 Haziran 2019 Cuma 09:39
  • İdlib'de rejim güçleri saldırdı: Şehit ve yaralılar var28 Haziran 2019 Cuma 09:30
  • Fiyatı 40 kuruşa düştü: Kapış kapış satılıyor28 Haziran 2019 Cuma 09:00
  • Karı- koca Kadıköy'ü bu hale getirdiler28 Haziran 2019 Cuma 08:59
  • Türkiye ve dünya gündemi - 28 Haziran 201928 Haziran 2019 Cuma 08:58
  • İstanbul Havalimanı 'yılın havalimanı' olmaya aday27 Haziran 2019 Perşembe 17:08
  • NATO'dan S-400 açıklaması27 Haziran 2019 Perşembe 16:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonlara: Rize çay şehridir27 Haziran 2019 Perşembe 15:47
  • Ülke şokta iki ayrı patlama meydana geldi27 Haziran 2019 Perşembe 14:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti