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Kariyer Ofisi vatandaşlara ekmek kapısı oldu

Keçiören Belediyesinin iş başvuru merkezi olan Kariyer Ofisi 413 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkânı sağladı.
Kariyer Ofisi vatandaşlara ekmek kapısı oldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşımıza iş bulmalarında kolaylık sağlamak amacıyla hizmete açtığımız Kariyer Ofisimiz yüzlerce vatandaşımıza ekmek kapısı oldu. Koronavirüs nedeniyle piyasalarda yaşanan sıkıntının üstesinden gelmek için elimizi taşın altına koyarak işsizlik sorununun üzerine gidiyoruz.” dedi.

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MESLEKTE SÜREKLİLİK İÇİN KARİYER PLANLAMASI
Keçiören Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte Türkiye ve dünya piyasalarında meydana gelen ekonomik daralmanın ardından yaşanan işsizlik sorununa Keçiören Kariyer Ofisi ile çözüm buluyor. İş arayanları meslek dallarına göre işverene yönlendiren Kariyer Ofisi aynı zamanda kariyer planlaması da yaparak meslekte süreklilik sağlıyor. 

Vatandaşın iş talebini karşılamak için büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ve bu sorumluluğu yerine getirmek için azami gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Altınok, istihdam seferberliği kapsamında 413 vatandaşa iş imkânı sağladıklarını belirtti.

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PANDEMİ SÜRECİNDE ONLINE BAŞVURU
Vatandaşın, kariyer.kecioren.bel.tr üzerinden Kariyer Ofisi’ne başvuru yapabildiğini de hatırlatan Altınok, şunları söyledi:
“Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir projedir. İş arayan vatandaşlarımıza hem belediyemizin web sitesi üzerinden hem de yüz yüze özgeçmiş bırakmak suretiyle başvuru imkânı sağlıyoruz. İş başvurusu yapanlara, yeteneklere göre mülakatlar yapıyor, ardından da belediyemiz tarafından görevlendirilen yetkililer vasıtasıyla işverenle buluşturuyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet alıyorlar.”

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