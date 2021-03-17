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Kariyer ofisinden rekor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin iş başvuru merkezi olan Kariyer Ofisi ile yeni bir rekora imza atarak son bir ayda 100 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş bulduklarını belirtti.
Kariyer ofisinden rekor

İşsizlikle mücadele kapsamında hizmet vermeye başlayan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi hanelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Son bir ayda 100 vatandaşı mülakatlar sonucunda ilgili oldukları alanlarda iş sahibi yapan Kariyer Ofisi bugüne kadar ise toplamda 763 vatandaşın iş bulma imdadına yetişti. Kariyer Ofisi, işe başlayan vatandaşların takibini ve kariyer planlamasını da yaparak onların mesleklerindeki sürekliliklerini de sağladı.

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PANDEMİDE DE İŞ BULMAYA DEVAM EDİLİYOR
Vatandaşın iş talebini karşılamak için büyük bir sorumluluk üstlendiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, iş arayan vatandaşın pandemi sürecinde “e-kariyer ofisi” üzerinden başvuru yapmaya devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:
“Kariyer Ofisimiz işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir projedir. Pandemi sürecinde e-kariyer ofisi platformumuzu geliştirerek hizmet vermeye devam ediyoruz. İş başvurusu yapanları yeteneklere göre mülakatlar yapıyor, ardından da belediyemiz tarafından görevlendirilen yetkililer vasıtasıyla işverenlerimizle buluşturuyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet alıyorlar.”

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