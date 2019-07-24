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Kariyerine 'solucan gübresi' ile yön verdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki ilk solucan gübresi üretimi tesisini kuran Mehmet Emin Yavuzer, iki yılda, ayda ortalama 5 bin lira gelir elde edebilir hale geldi.
Kariyerine 'solucan gübresi' ile yön verdi

Kitap okurken "Solucanlar, Afrika fillerinden daha güçlü ve ekonomi için ineklerden daha önemlidir" sözünden etkilenip borç para toplayarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki ilk solucan gübresi üretimi tesisini kuran Mehmet Emin Yavuzer, iki yılda, ayda ortalama 5 bin lira gelir elde edebilir hale geldi.

Balıkesir'de dış ticaret alanında ön lisans eğitimini tamamlayan Yavuzer, yaklaşık 7 yıl önce memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine döndü.

Bir süre sonra lokanta işletmeciliğine başlayan genç girişimci, kitap okurken "Solucanlar, Afrika fillerinden daha güçlü ve ekonomi için ineklerden daha önemlidir" sözüyle karşılaştı. Bundan etkilenerek solucan gübresiyle ilgili araştırmalar yapmaya başlayan 31 yaşındaki Yavuzer, yaklaşık 3 yıl önce "ek gelir olur" diye arkadaşlarından borç para toplayıp, ailesine ait araziye 200 metrekarelik tesis kurdu.

İşe başladığında 100 bin Kaliforniya solucanı satın alan Yavuzer, ilçedeki lokantalardan çay posası, yumurta kabuğu, sebze ve meyve gibi atıkları toplayarak tesisi büyütmeye başladı.

Şu an 1 milyondan fazla solucana sahip olan girişimci, ek gelir elde etme hayaliyle başladığı işten ayda iki tondan fazla solucan gübresi satıp ortalama 5 bin lira kazanır hale geldi.

Yavuzer, solucan gübresinin özellikle organik tarım yapanlar tarafından tercih edildiğini söyledi.

İlçede organik tarımın yaygınlaşması için solucan gübresi üretimi yaptığını anlatan Yavuzer, okuduğu bir kitaptaki solucanlarla ilgili sözden etkilenerek bu konuda araştırmalar yaptığını, ilk etapta 100 bin solucanla işe başladığını, şimdilerde bu sayının 1 milyonun üzerine çıktığını dile getirdi.

Yavuzer, ilk zamanlarda herkesin kendisiyle dalga geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Solucan gübresi üretmeye başladığım ilk zamanlarda ailem ve çevremdeki herkes benimle dalga geçiyordu. Ben pes etmeden üretime devam ettim. Şimdi gübre satarak ailemi geçindiriyorum. Bölgemiz tarım bölgesi ve tarımın yeniden canlanması için bu tür tesislerin daha çok artmasını istiyoruz. İlçeme faydalı bir birey olmak için üretim yapıyorum. Tesisteki her şeyi kendi imkanlarımla yaptım. 200 metrekare alanda üretime devam ediyorum. Önümüzdeki yıllarda yaklaşık 5 dönüm alanda tesis kurarak üretime devam edeceğim."

Taleplere yetişemiyor

İlçede solucan gübresine talebin iyi olduğuna dikkati çeken Yavuzer, "Şimdiye kadar 20 tonun üzerinde gübre ürettim. Yeni olduğum için bu üretim her geçen gün artıyor. Talepler ilçedeki çiftçiden geliyor. Bu gübreyi kullanan herkes memnun kalıyor. Kullanan diğer sene için siparişlerini veriyor. Aylık üretimimiz 2 ile 3 ton arasında değişiyor." dedi.

Yavuzer, ilçedeki evlerden, restoran ve kafe gibi iş yerlerinden çay posası, yumurta kabuğu, sebze ve meyve gibi atıkları toplayarak, tesisinde solucanlara yem olarak verdiğini söyledi.

Kendi arazisinde de solucan gübresini kullandığına değinen Yavuzer, kimyasal gübreye göre daha yüksek verim elde ettiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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