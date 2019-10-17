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Kariyerini bırakıp baba ocağında çiftçilik yapıyor

Yaklaşık 17 yıl, İngiltere merkezli bir eğitim firmasında satış müdürlüğü yaptıktan sonra memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine yerleşen Hüseyin Özler, baba yadigarı topraklarda çiftçilik yapıyor.
Kariyerini bırakıp baba ocağında çiftçilik yapıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dünyaya gelen ve henüz bebekken babasının işi dolayısıyla gittiği Almanya'ya büyüyen Hüseyin Özler (45), 10 yıl bu ülkede kaldıktan sonra eğitim için ABD'ye gitti.

Southeastern Üniversitesinde işletme eğitimi aldıktan sonra 70'den fazla ülkede faaliyet gösteren İngiltere merkezli Pearson Education firmasının 17 yıl boyunca Ankara'da Türkiye Satış Müdürü olarak görev yapan Özler, babasının vefatının ardından işinden ayrılarak ata topraklarına yerleşti.

"İnsanların toprakla buluşması güzel bir şey"

Babasından kalan yaklaşık bin dönüm araziyi ekip biçen Özler, köyüne dönüp toprakla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Uluslararası meslek kariyerinden çiftçiliğe uzanan hikayesini anlatan Özler, Türkiye'de uzaktan eğitimin öncülerinden olduğunu, 70'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve 30 binden fazla çalışanıyla dünyanın en büyük eğitim firmaları arasında gösterilen şirkette 17 yıl satış müdürü olarak görev yaptığını söyledi.

Babasının 2009 yılında vefatının ardından Şarkışla'daki toprakların sahipsiz kalmaması için 2013 yılında görevinden ayrılarak ilçeye geldiğini ifade eden Özler, çiftçiliğe başladığını belirtti.

Özler, yılda ortalama bin dönüm araziyi ekip biçtiğini dile getirerek, "Mutluyum, insanların toprakla buluşması güzel bir şey. Özellikle üst düzey firmalarda çalışmış insanların ciddi derecede toprak sevgisi vardır. Biz bunu yaptık, yapmayı düşünenlere de tavsiye ederim, tarımla uğraşmak güzel." diye konuştu.

Soğanda deneme üretimine başladı

Kızılırmak havzasındaki topraklarda çiftçilik yaptığını aktaran Özler, "Burada yaklaşık 600 dönüm buğday, 400 dönüm de arpa ekili arazimiz var. Bu yıl yaklaşık 45 dönüme soğan ektik. 15 dönümde Çorum moru dediğimiz çeşidi, 30 dönümde de İspanyol 'fito delfos' denilen sarı soğan çeşidi denedik." ifadelerini kullandı.

Deneme amaçlı ekimini yaptığı soğanda verimin oldukça iyi olduğunu ve gelecek yıl 200 dönümde ekim yapmayı planladığını dile getiren Özler, şöyle devam etti:

"Amacımız bir şeyler kazanmak değil, Şarkışla'da ekilebilecek ürünler denemek ve yaygınlaştırmak. Soğanda ciddi derecede kalite ve verimi yakaladık. Bunu Sivas topraklarında yaygınlaştırmak istiyorum. Sadece soğanla kalmayacağız, Şarkışla havzasında yeniliklerimize devam edeceğiz. Bundan sonraki çeşit ise havuç olacak. Havucu da bir iki yıl içerisinde denemeyi düşünüyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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