Karla kaplanan Tekelti Dağı'nda kartpostallık görüntüler oluştu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Tekelti Dağı, güzel görüntüler sunuyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'de dağcılık açısından önemli bir yeri olan ve dünyanın en büyük dağlarından K2'ye benzetilen Tekelti'nin karlı hali görülmeye değer görüntüler oluşturdu.

Dağın kuzey kesimini kısmen kaplayan kar, üstünü örttüğü dağdaki devasa kayalarla kartpostallık manzaralar sergiliyor.

Tekelti Dağı'nın beyaz örtüyle kaplanmış hali AA ekibince drone ile görüntülendi.