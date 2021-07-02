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Karne almak için okula giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle hasret giderdi

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören ve uzaktan eğitimin ardından basılı karne almak için eğitim gördükleri okula giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle hasret giderdi.
Karne almak için okula giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle hasret giderdi

TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla 31 Ağustos'ta başlatılan ve Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütülen 2020-2021 eğitim öğretim dönemi sona erdi.

Basılı karne, başarı belgesi ve mezuniyet diplomasını okul müdürlüklerinden almak isteyen öğrenciler, eğitim gördükleri okullara giderek arkadaşları ve öğretmenleriyle hasret giderdi.

AA muhabirinin görüştüğü, Çankaya Teğmen Kalmaz İlkokulu 2-C sınıfı öğrencisi Deniz Eycan, arkadaşlarıyla uzaktan değil de yüz yüze görüşebildiği, oyunlar oynayabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Karnedeki notalarının iyi oluğunu belirten Eycan, "Bunu görmek de bana sevinç veriyor. Acaba notlarım nasıldı diye heyecanlıydım. Hepsinin iyi olduğunu görünce de çok sevindim." dedi.

Bir başka öğrenci Bade Randa da "Okulda arkadaşlarımla görüştüğüm için çok mutluyum. Beraber oynayabiliyoruz artık. Canlı derste hiç oynayamamıştık." diye konuştu.

Okul öncesi öğretmeni Arzu Işık ise uzaktan eğitim sürecinde hem veliler hem de öğrencilerle sürekli iletişim halinde olduklarını, yüz yüze görüşemeseler dahi verimli bir dönem geçirdiklerini anlattı.

Öğrencilerin zorlu bir süreçten geçmelerine rağmen çeşitli başarılara imza attığına değinen Işık, bundan sonra da yeni uygulamalarla daha güzel sonuçlar elde edeceklerini ifade etti.

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