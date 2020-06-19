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Karne hediyeleri Altındağ’dan

Altındağ Belediyesi Altındağlı 100 öğrenciye karne hediyesi verecek.
Karne hediyeleri Altındağ’dan

Bisiklet, tablet, kitap, satranç takımı, futbol ve basketbol topu

Altındağ Belediyesi 100 öğrenciye; 10 bisiklet, 10 tablet, 10 kitap seti, 10 satranç takımı, 60 basketbol ve futbol topu dağıtacak.

İşte katılım şartları

Öğrencileri hediye için ise Altındağ’da ikame ediyor olmaları, Altındağ’ın sosyal medya hesaplarını takip ederek; yoruma bir arkadaşlarını etiketlemeleri ve form doldurmaları yeterli olacak.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA
 

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