Karne hediyeleri Altındağ’dan

Altındağ Belediyesi Altındağlı 100 öğrenciye karne hediyesi verecek.

Bisiklet, tablet, kitap, satranç takımı, futbol ve basketbol topu

Altındağ Belediyesi 100 öğrenciye; 10 bisiklet, 10 tablet, 10 kitap seti, 10 satranç takımı, 60 basketbol ve futbol topu dağıtacak.

İşte katılım şartları

Öğrencileri hediye için ise Altındağ’da ikame ediyor olmaları, Altındağ’ın sosyal medya hesaplarını takip ederek; yoruma bir arkadaşlarını etiketlemeleri ve form doldurmaları yeterli olacak.





Emrah Özcan/İLKSAYFA

