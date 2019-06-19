Karne hediyesi havuz keyfi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan öğrencilere sürpriz bir hediye geldi. Okullarını takdir ve teşekkür belgesiyle tamamlayan öğrenciler, belediyeye ait yüzme havuzlarını tatil süresince ücretsiz olarak kullanabilecek.

Kahramankazan Belediyesi, zorlu bir eğitim öğretim sürecinin ardından tatile giren öğrencilere sürpriz yaptı. Belediye, okullarını takdir ve teşekkür belgesi alarak tamamlayan öğrencilere havuz keyfi yaptıracak. Başarılı öğrenciler belediyeye ait tüm havuzlardan tatil süresince ücretsiz olarak yararlanabilecek. Öğrenciler böylece hem havuz keyfi yaparken hem de yüzecek. Ayrıca yüzme bilmeyen öğrencilere de eğitmenler tarafından yüzme dersleri verilecek.

Onlar geleceğimiz, yarınlarımız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ülkemizin ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, “Yarınlarımız olan yavrularımız için ne yapsak azdır. Onların daha kaliteli bir eğitim alması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda onlara hem bir karne hediyesi vermek, hem de sıcak yaz günlerinde tatillerini kaliteli bir şekilde değerlendirmeleri için böyle bir sürpriz hazırladık. Tüm çocuklarımızı eğitim dönemi boyunca harcadıkları çaba için kutluyor, iyi tatiller ve iyi seyirler diliyorum” diye konuştu.

