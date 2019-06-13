Karne uyarısı

Rehberlik Uzmanı İsmail Vural, kötü karne getirecek öğrencilerin ailelerini uyararak, “Karne çocuklarınızın başarısının tek göstergesi değildir. Karne çocukların okul hayatı konusunda ailelere yol gösteren rehberdir. Çocuklarınıza destek olun.” dedi.

2018-19 eğitim öğretim yılı, 18 milyon öğrencinin karnesini alması ile bugün tamamlanacak. Karne alacak öğrencilerin velilerine uzmanından uyarılar geldi.

KARNE TEK GÖSTERGE DEĞİL

Gazetemize konuşan Eğitimci ve Rehberlik Uzmanı İsmail Vural, başarı tarifinin yüksek not olmadığını belirterek, “Okulların kapanması ile gündeme gelen ‘karne’ velilerimizin odak noktası olmamalıdır. Çünkü karne çocuklarınızın başarısının tek göstergesi değildir. Karne okul tarafından aileye sunulan ve çocukların okul hayatı konusunda ailelere yol gösteren rehberdir. Bu rehber sayesinde velilerimiz çocukları hakkında doğru çıkarımlar yaparak yeni dönem için taşıdıkları kaygıyı olumlu bir yöne kanalize edebilecekler böylece yaz tatili çocuk ile bir çatışma dönemi olmaktan çıkacaktır. Karne, çocukların eksi ve artılarını görebileceği bir sonuç değerlendirmesi olmalıdır” dedi.

OLUMSUZLUKLARA İZİN VERMEYİN

Kötü karne nedeniyle üzüntü duyan öğrencilerin istenmeyen şeyler yapmaması için ebeveynlerin çocuklarına kızmaması aksine hep destek olması gerektiğini tavsiye eden Vural, “Unutmayın ki artık karnelerin verilmesi ile bir yıl geride kalmış ve notlara yapılacak bir şey kalmamıştır. Bundan sonra yapmanız gereken çocuğunuzun öğrenme engelleri üzerindeki etkilerin neler olduğunu araştırmak ve onlara anne baba olarak destek olmanın yollarının aramaktır” diye konuştu.

TATİLİN AMACI ÇOCUĞUN DİNLENMESİDİR

Yaz tatili sürecinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Vural özetle şunları aktardı: “Velilerimiz yeni dönem ile ilgili ve içerisine girilen yaz tatilini nasıl değerlendireceği hakkında binlerce soru ile karşı karşıya. ‘Bir sonraki sene nasıl olacak?’, ‘Yazın dersler unutulacak mı?’, ‘Hangi kurslara yazdırmalıyım?’ gibi sorular velilerin kafasında soru işareti. Bunlar gibi binlerce cevapsız soru, düzenlenmesi gereken yeni yaşam durumlarını barındıran bir dönem. Yalnız unutmayınız ki yaz tatilinin amacı çocuğun dinlenmesidir! Uzun bir maratonun ardından çocuklarımızın sizlerle nefes almaya ve bu uzun tatil sürecini sizlerle paylaşmaya ihtiyacı var”

EBEVEYN KALİTELİ TATİL PLANI OLUŞTURMALI

“Tatil çocuklar için rahatlama, eğlenme, okul dışı boş zaman sürecini ifade ederken, tam anlamıyla boş kalma, amaçsızca geçirilen bir zaman değildir. Tatil, bireysel gelişim ve yaşam doyumunun birleşimidir. Bu nedenle kaliteli ve planlı, programlı bir tatil oluşturmak sizin elinizde ve bunun için üzerinize düşen sorumluluklar var. Tatil sürecini planlarken çocuğunuz ile birlikte karar vermeniz gerekmektedir. Çünkü tatil ne çocuğunuzun istediği gibi sadece dijital ortamda, televizyon karşısında ve sanal dünyada saatlerce zaman geçirmek ne de velilerimizin istediği gibi her daim akademik çalışma değildir”

ERTELEDİĞİNİZ FAALİYETLER ÜZERİNE YOĞUNLAŞIN

“Her şeyden önce yaz tatilinde kış boyunca ertelemek zorunda kaldığınız faaliyetler üzerinde yoğunlaşın, kaçırdığınız veya bir türlü yakalayamadığınız o zamanı yaratın. Kitap okumaya zaman ayırın. Ders çalışmaktan okumaya yeteri kadar zaman ayıramayan ya da istediği kitabı okuyamayan çocuklarımız ile okuma saati oluşturup onlara eşlik edelim. Gerekir ise çocuklarımızı kütüphaneye gitme alışkanlığı alıştıralım ve kitaplarla zaman geçirmesi için ortam oluşturalım. Çocuklarımız yaptıkları şeyleri daha geç unutur. Yaparak yaşayarak öğrenmelerini ve beş duyu organına hitap eden faaliyetler yapmaya özen gösterelim. Bu konuda çocuklarımızı çeşitli faaliyetlere kulüp, akademi faaliyetlerine yönlendirebiliriz”

TATİLDE SPORU ALIŞKANLIK HALİNE GETİREN

“Spor yapmalarını sağlayın. Çağımızın en büyük sorunu hareketsizlik ve obezite olduğu bir gerçek. Okulların kapanması ile çocuğumuzun faaliyetleri azalacak ve hareket alanı azalacak. Çocuklarımıza sporu bir alışkanlık haline getirecek faaliyetlere yönlendirmeliyiz. Çocuklarımızın hatta çoğumuzun bile bilmediği birçok proje ve faaliyetler var. “Sağlıklı Nesil İçin Pedallıyoruz” sloganı ile yapılan bisiklet faaliyetleri, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezlerinde yapılan çeşitli akademi ve kulüp faaliyetleri ve yaz kampları gençlerimiz için birer fırsat. Yaz döneminde de yapılan “Bir Kardeşlik İklimi” sloganı ile yapılan gençlik kampları gençleri hem bir hafta boyunca sosyal medyadan uzaklaştırıp farklı kültürden aynı yaş gruplarını bir araya getirerek farklı kültürleri birbirleri ile yaklaştırıyor.”

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com