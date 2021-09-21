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Kars Çayı'nda balık ölümlerinin nedeni; oksijen yetersizliği

Kars Çayı'nda, ağustosun ilk haftası meydana gelen balık ölümlerinin nedeni, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucu belli oldu. Balık ölümlerinin, su seviyesine bağlı oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edildi. 
Kars Çayı'nda balık ölümlerinin nedeni; oksijen yetersizliği

Kars Kalesi'nin yanından geçen Kars Çayı'nın Dereiçi mevkisinde, ağustos ayının ilk haftasında, toplu balık ölümleri meydana geldi. Çok sayıda ölü balığın su yüzeyine vurması nedeniyle Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaparak, su ve balıklardan numune aldı. Yapılan inceleme sonucu balıkların ölüm nedeninin, oksijen yetersizliği olduğu ortaya çıktı. 

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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kars Baraj Gölü'nde yaşanan balık ölümleri neticesinde müdürlüğümüz teknik personelinin olay yerinde yapmış olduğu inceleme neticesinde balık ölümlerinin su seviyesine bağlı oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını tespit etmiştir. Olay yerinden alınan balık numuneleri, Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmiş olup sonuçlar uygun gelmiştir" denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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