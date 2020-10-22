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Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi

Kars merkezli 5 ilde, kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi.
Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu, vatandaşları arayıp kendilerini banka personeli olarak tanıttıktan sonra kimlik ve banka kart bilgilerini alıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Suç örgütünün elebaşı ve üyelerine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Kars'ın yanı sıra İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 30 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Zanlılar, polislerce yoğun güvenlik önlemleri altında Kars Adliyesi'ne götürüldü.

Haklarında yakalama kararı olan 4 kişi ise aranıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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