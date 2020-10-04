  • BIST 1.145
  • Altın 474,617
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Kars merkezli operasyonda HDP'li belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi

Kars'ta, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li belediye başkan yardımcıları Alaca ve Çağrıtekinci ile HDP İl Başkanı Anlı'nın da aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.
Kars merkezli operasyonda HDP'li belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi

Kars'ta, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li belediye başkan yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci ile HDP İl Başkanı Cengiz Anlı'nın da aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde 1 Ekim'de Kars merkezli Ankara ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Alaca, Çağrıtekinci ve Anlı'nın yanı sıra HDP belediye meclis üyeleri K.N, F.K, Ö.A, HDP İl Genel Meclisi Üyesi S.B, Kağızman HDP İl Genel Meclisi Üyesi H.K, Digor Belediye Meclisi Üyesi H.T, eski HDP Digor İlçe Başkanı Z.B, eski Digor Belediye Başkan Yardımcısı Ş.E, terör örgütü KCK'nın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T, iş adamları B.A, A.K, R.B, B.A. HDP üyesi İ.A, M.Y, S.A, H.A. ve gazeteci S.M'nin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 21 şüpheli, buradan adliyeye götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, 2014-2015'te, Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesi kırsal alanında terör örgütü PKK tarafından kurulan sözde barış ve canlı kalkan çadırında yer aldıkları, söz konusu bölgedeki örgüt mensuplarına yaşamsal malzeme temin ettikleri, teröristlerin "sözde şehitliği" için düzenlenen açılışa katıldıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca örgütün Avrupa yapılanması KCDK-E'ye bağlı şekilde Avrupa ülkelerinde faaliyet yürüten illegal dernek adına toplanan paraları örgütle irtibatlı kişilere dağıttıkları, örgütün kadın yapılanması toplantılarına katıldıkları ve burada aldıkları örgütsel talimatları uyguladıkları, PKK/KCK güdümünde yayın yapan haber sitelerine konuşarak örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Zanlıların gözaltına alınma gerekçeleri arasında "ölen veya tutuklanan örgüt mensuplarının aile üyelerini işe almak, terör örgütünün şehir yapılanması içinde faaliyet yürütmek, ihalelere girecek kişileri örgüt talimatıyla tehdit etmek ve engellemek, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde anayasası kabul edilen KCK sözleşmesi kapsamında ilçe, köy ve mahalle komisyonları yapılanmalarında faaliyet yürütmek" gibi suçlar bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı04 Ekim 2020 Pazar 13:00
  • Beslediği tavuklar açık mavi yumurtluyor04 Ekim 2020 Pazar 12:56
  • Yalova'da reishi mantarı üretimine başlandı04 Ekim 2020 Pazar 12:55
  • Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı04 Ekim 2020 Pazar 12:52
  • Kargo şirketinde 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi04 Ekim 2020 Pazar 12:51
  • Çocuk evleri yeniden tasarlanıyor04 Ekim 2020 Pazar 12:51
  • Kars merkezli operasyonda HDP'li belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi04 Ekim 2020 Pazar 12:49
  • Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı04 Ekim 2020 Pazar 12:49
  • Mersin'deki antik kent yeni evlenen çiftlere doğal fotoğraf stüdyosu oldu04 Ekim 2020 Pazar 12:46
  • Orman yangınlarından birçok canlı zarar görüyor04 Ekim 2020 Pazar 12:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti