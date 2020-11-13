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Kars ve Tunceli'de 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Kars ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Kars ve Tunceli'de 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Kars ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Kars'ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü.

Bu kapsamda, araç trafiğine kapalı alanlarda, toplu taşıma araç durakları ile il merkezindeki Faikbey, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Atatürk, Kazımpaşa, Haydar Aliyev ve Halitpaşa caddelerinin tamamında sigara içme yasağı getirilirken, 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem uygulanmasına karar verildi.

Tunceli
Tunceli'de de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, halkın yoğun olduğu Sanat Sokağı, Kültür Müzesi önünde kurulan pazar, Dar Sokak, Palavra Meydanı, Op.Dr Mehmet Karaman, Cumhuriyet, Ayaz-Nupelda Güloğlu ile Muhlis Akarsu caddeleri üzerinde bulunan pazar yeri, tüm toplu taşıma ve minibüs duraklarında sigara içme yasağı getirildi.

Ayrıca toplantıda, 65 yaş ve üzerindekilerin gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak sokağa çıkabilmesine, bu saatler dışında dışarı çıkmalarının, açık alanlarda, parklarda dolaşmalarının ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin yasaklanmasına karar verildi.

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