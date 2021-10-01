  • BIST 1.398,570
  • Altın 500,65
  • Dolar 8,8550
  • Euro 10,2600
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 11 °C
»

Kars'a yağan dolu kışı aratmayan manzaralar oluşturdu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurla birlikte etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kars'a yağan dolu kışı aratmayan manzaralar oluşturdu

İlçede akşam saatlerinde sağanakla birlikte etkili olan dolu sürücülere zor anlar yaşatırken, yağışa aniden yakalanan vatandaşlarda iş yerlerine sığındı.

Dolu yağışı sonrası beyaza bürünen arazilerde kışı aratmayan manzaralar oluştu. Soğuksu piknik alanındaki bazı vatandaşlar ise dolu ile kar topu oynadı.

Çocuklardan Hasan Hacıoğulları, AA muhabirine, kış manzaralarını anımsatan görüntüler ortaya çıktığını ifade ederek,"Yağmur yağdı, sonra doluya çevirdi, her yer bembeyaz oldu. Kış gelmeden kar topu oynamanın keyfini yaşadık." dedi.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki 2 bin 350 rakımlı Hamamlı köyü de beyaz örtüye büründü, ardından çıkan gökkuşağı ise güzel görüntü oluşturdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taş evin mutfak kısmı çöktü: 1 yaralı30 Eylül 2021 Perşembe 20:19
  • Karaburun'da orman yangını30 Eylül 2021 Perşembe 20:18
  • Üsküdar'daki kazada ölen 13 yaşındaki kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı30 Eylül 2021 Perşembe 19:26
  • Bakan Kurum, İklim ve Gençlik Temalı Açılış Toplantısı’na katıldı30 Eylül 2021 Perşembe 18:28
  • TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, yenilenen genel kurul salonunu tanıttı30 Eylül 2021 Perşembe 18:28
  • Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret30 Eylül 2021 Perşembe 17:30
  • '1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi açıldı30 Eylül 2021 Perşembe 17:30
  • Ehliyet sınavında ses ve görüntülü kopya düzeneği ile yakalandı30 Eylül 2021 Perşembe 17:29
  • Gökkuşağı, güz renkleriyle seyrine doyumsuz manzara oluşturdu30 Eylül 2021 Perşembe 17:29
  • Ankara'da, devrilen traktörün sürücüsü öldü28 Eylül 2021 Salı 22:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti