  • BIST 1.417
  • Altın 477,781
  • Dolar 8,3549
  • Euro 10,0230
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

Karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışma anı kamerada

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 
Karşı şeride geçen otomobilin minibüsle çarpışma anı kamerada

Kaza, dün akşam YSE kavşağı yakınlarında meydana geldi. Adem Pabutçu (19) yönetimindeki 45 S 5445 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, karşı şeride geçip, bariyerlere ve yaya geçidinin beton bölümüne çarptı. Savrulan otomobil, Selçuk Uzunay'ın kullandığı 20 AAT 348 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Pabutçu, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince ağır yaralı çıkarıldı. Adem Pabutçu ile kazada yaralanan diğer sürücü Selçuk Uzunay, sağlık görevlilerince ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı ise çevredeki binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; otomobilin, önce bariyerlere daha sonra da yaya geçidinin beton ayağına çarptığı ve minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar'dan Irak'a nota yanıtı05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:49
  • Bakan Akar: Her olayda mutlaka idari ve adli bir soruşturma yapılıyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:41
  • Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:38
  • Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:37
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:37
  • Arnavutköy'de nefes kesen rehine operasyonu05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:15
  • İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı 05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:11
  • Marmaris, tam kapanmada 223 kamera ve dronla izleniyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:09
  • Polisten kaçtılar, maske ambalajına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:08
  • Tarım işçilerini taşıyan minibüs otoyoldaki tünelde takla attı: 16 yaralı05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti