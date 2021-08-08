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Karşıyaka'da hedef şampiyonluk

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırıp kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, şampiyonluk hedefiyle yola çıkacaklarını vurguladı.
Karşıyaka'da hedef şampiyonluk

Antrenmanların iyi tempoda gittiğini ve oyuncularla iyi bir diyalog kurduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Planlarımızı oyuncu grubuna anlattık. Aynı düşüncedeyiz. Mazereti olmayan bir yılın içerisine giriyoruz. Hedefimiz net olarak şampiyonluğa oynamak. Onlar da bunun farkında" dedi.

Öte yandan koronavirüs salgınından korunmak için Bolu kampını iptal eden ve antrenmanlarını kendi tesislerinde sürdüren yeşil-kırmızılılar, 16-21 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kısa bir kamp dönemi geçirecek. Yeşil-kırmızılı ekip bu kampta 2 hazırlık maçı oynayacak. Kaf-Kaf, İzmir'e döndükten sonra lig öncesi Nazilli Belediyespor'la kendi tesislerinde, Somaspor'la ise deplasmanda iki özel karşılaşma daha yapacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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