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Karşıyakalı bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka futbol takımında yapılan Kovid-19 testinde 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Karşıyakalı bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka futbol takımında yapılan Kovid-19 testinde 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 8 Haziran Pazartesi günü profesyonel futbol takımı, antrenörler, destek ekibi ve kulüp çalışanlarına Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan ilk test sonucunda bir futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Futbolcumuzun sağlık durumu detaylı takip altına alınmış, kendisi izole edilmiş ve gerekli ileri tetkiklerin yapılması için işlemlere başlanmıştır. Bunun sonucu olarak, futbol takımımızın bugün için programlanmış antrenmanı önlem olarak iptal edilmiştir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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