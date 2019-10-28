  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Karslı 'hamut' ustası teknolojiye direniyor

Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde at yardımıyla görülen işlerin teknolojik aletlerle yapılmaya başlamasıyla, bir dönemin gözde mesleklerinden "hamutçuluk" da yok olmaya yüz tuttu.
Karslı 'hamut' ustası teknolojiye direniyor

Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde at yardımıyla sürdürülen işlerin teknolojik aletlerle yapılmaya başlanmasıyla, bir dönemin gözde mesleklerinden "hamutçuluk" eski cazibesini kaybetti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılığın yapıldığı illerde bir zamanlar yaygın kullanılan hamut, artık alıcısını tozlu raflarda bekliyor.

Mesleğin son ustalarından biri olarak unutulmaya yüz tutan baba mesleği hamut işini baba yadigarı iş yerinde ayakta tutmaya çalışan Karslı Ayhan Karakol, kentte hamut ustasının sayısının bir zamanlar neredeyse yüzleri bulduğunu fakat şimdi bir elin parmaklarını bile geçmediğini söyledi.

"El emeği göz nuru ürünler artık fabrikadan geliyor"

Ortaokulu bitirip babasının yanında çırak olarak işe başladığını ifade eden Karakol, "Eskisi gibi malzeme bulamıyoruz, çırak yok, gençler okuyor. Her geçen gün unutulan bir meslek olduğu için iş oranı azalıyor. Kimse bu işi yapmak istemiyor. Bunun ham maddesi ağacı, keçesini yapan ustalar kalmadı, hamut yapacak usta şehirde bir kaç tane var, bizden sonra da yapacak kimse yok. Atlara yaptığımız hamutların hepsi el emeği göz nuruydu ama şimdi hepsi fabrikadan geliyor."

Karakol, 1975'den bu yana mesleğini icra ettiğini belirterek eskiden işlerin büyük bölümünün atlar aracılığıyla görüldüğünü hatırlattı.

"Eskiden müşteriler almak için sıraya girerdi"

Artık atların yerini iş makinelerinin aldığına işaret eden Karakol, şunları kaydetti:

"Kar yağınca kızağa koşulurdu, kar olmadığı zaman at arabasına koşulurdu, tarla zamanı tırmık ve makineye koşulurdu, ulaşım için binerlerdi. Yani 4 mevsim, 12 ay at iş görürdü. Şimdi burada oturmuş yarın ne yapacağımızı düşünüyoruz. Eskiden en yoğun dönemlerimiz hasat olduğu dönemlerdi. O zaman hamut yetiştiremezdik. Babamla beraber günde 10 tane hamut çıkarırdık. Hamut almak için müşteri sıraya girerdi. Biz ölünce korkarım bu meslek de ölür."

Karakol, eskiden bir günde sattıkları hamutlara şimdilerde ise 6 ayda bir müşteri bulduklarını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milyonluk atların nalları Mustafa ustaya emanet28 Ekim 2019 Pazartesi 09:30
  • Polis memuru 'Oğluma iyi bakın' dedi ve intihar etti28 Ekim 2019 Pazartesi 08:58
  • Eşiyle tartıştı, canına kıymak istedi, polis kurtardı28 Ekim 2019 Pazartesi 07:16
  • “Oyun Başlasın Türkiye”28 Ekim 2019 Pazartesi 00:05
  • İktidar Ve Muhalefet Ahlakı 28 Ekim 2019 Pazartesi 00:04
  • Veri ihlallerinden yaklaşık 3 milyon kişi etkilendi27 Ekim 2019 Pazar 19:00
  • Uzmanlardan 'phishing' uyarısı27 Ekim 2019 Pazar 16:55
  • 'Koyuncu baba' okuma aşkıyla yaklaşık 45 bin kitap biriktirdi27 Ekim 2019 Pazar 14:55
  • Alem-i Çarşı'da 'bir hayalin hikayesi'27 Ekim 2019 Pazar 13:52
  • Bahçesinde bulduğu sincap yavrusunu sahiplendi27 Ekim 2019 Pazar 13:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti