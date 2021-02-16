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Kars'ta anne ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstanbul'dan Kars'a ev almak için gelen anne Figen ile oğlu Mert Muhammet Karadağ'ı öldüren ve üzerinde bulunan parayı aldığı iddia edilen Mesut Saçu hakkında, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıldan 30 yıla hapis istemiyle dava açıldı.
Kars'ta anne ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstanbul'dan ev almak için geldikleri Kars'ta Şehitler Mahallesi'nde ev baktıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan anne Figen (46) ve oğlu Mert Muhammet Karadağ'ı (24) 10 Temmuz 2020'de tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Saçu (30) hakkında Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Saçu hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahla yağma" suçundan da 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tanık beyanlarından sonra ifadesini değiştirdi
İddianamede, Figen ve Mert Muhammet'i öldürmediğini öne süren Saçu'nun, tanık beyanlarından sonra ifadesini değiştirdiğine yer verildi.

Figen Karadağ'ı 2019'dan itibaren tanıdığını ve telefon numarasını iş yerinde çalışan başka bir arkadaştan aldığını anlatan Saçu, "Eşinin vefat etmesi üzerine Kars'tan ev almak istediğini ve ev olup, olmadığını sordu. Ben de ev sahibini arayarak satılık ev olup, olmadığını sordum. Evin tapusunun fotoğrafını attı, ben de gelen fotoğrafı Figen Karadağ'a attım." dedi.

Saçu, otomobilin arka koltuğunda oturan Mert Muhammet'in annesine vurmaya çalıştığını öne sürerek, "Ortamı sakinleştirmeye çalıştım. Mert aracın el frenini çekerek indi, arka kapıdan av tüfeğini alıp annesine doğrultarak bir el ateş etti. Mert ile aramızda arbede yaşandı, tüfeği almaya çalıştığımda tüfek bir el ateş aldı. Yaklaşık 10 dakika şoka girdim. Kendime geldiğimde nefes almadıklarını, öldüklerini düşündüm. Ambulans çağırmayı, karakola giderek her şeyi anlatmayı düşündüm fakat kısa süre sonra evlenecektim. Bu konuyu benden bileceklerini düşünerek ölen iki kişiyi araca aldım." iddiasında bulundu.

Anne ve oğlunu bir kuyuya attığını itiraf eden Saçu, şunları kaydetti:

"Dikme köyüne doğru manevra yaparken araç bir kuyunun yanına denk geldi. Daha sonra araçtan inerek kuyunun kapağını açtım. Önce Figen'i, sonra Mert Muhammet'i kuyuya attım ve Cumhuriyet köyüne devam ettim. Köye geldiğimde evin yakınında bir yerde tüfeği rögar içerisine attım. Aracın içi kan olduğu için sahibine teslim etmedim, iç döşemelerini ve paspaslarını değiştirdim. Figen ve Mert Karadağ'ı ben öldürmedim."

Tanıklardan H.P, iş yerine gelen Saçu'nun panik hareketlerinin dikkatini çektiğini beyan ederek, sanığın cesetleri taşıdığı aracın kanlı koltuklarını değiştirdiği bilgisini paylaştı.

Saçu'nun ifadesinde tüfeğin kendisine ait olmadığını ve Mert Muhammet'e ait olduğunu iddia etmesi üzerine, şehirdeki güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemeye yer verilen iddianamede, Kars Tapu Müdürlüğüne giriş ve çıkışta ellerinde herhangi bir av tüfeği veya tüfeğin girebileceği büyüklükte çantanın bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Sanık Mesut Saçu'nun yargılanmasına Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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