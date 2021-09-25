Kars'ta kar yağışı besicileri hazırlıksız yakaladı

Kars'ta meralarda besicilik yapan sürü sahipleri, sonbaharda aniden etkili olan kar yağışıyla zor anlar yaşadı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak bugün öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar, arazileri beyaza bürüdü.

Kars-Göle kara yolunda bulunan 2344 rakımlı Boğatepe Geçidi yakınlarında hayvanlarını otlatan besiciler aniden bastıran kara hazırlıksız yakalandı.

Yaz aylarını yaylada sürülerini otlatarak geçiren besiciler, sonbaharın ilk ayı olan eylülde yağan kar nedeniyle rakımı daha düşük meralara indi.

Gölbaşı köyünde besicilik yapan Erdal Yokuş, karın aniden etkili olduğunu belirterek, "Eylüldeki kar yağışına şaşırdık. Bugün yağmur yağıyordu sonra kar yağışına döndü. 700 hayvanımız var, meraların kardan kapanmadığı alanlar arıyoruz. Hayvanları oraya götüreceğiz." dedi.