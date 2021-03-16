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Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulu nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı kaydedildi.

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