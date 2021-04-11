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Kars'ta şiddetli rüzgar hasara neden oldu

Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seralar yıkıldı, bir hastanenin çatısı zarar gördü.
Kars'ta şiddetli rüzgar hasara neden oldu

Kentte iki gündür etkili olan rüzgardan dolayı Kars Harakani Devlet Hastanesi'nin çatısının bazı bölümleri uçarak hastane bahçesine düştü.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü kentte, hastane çevresinde güvenlik şeridi çekildi.

Kağızman ilçesinde de bazı seraların örtüleri uçtu, bazı seralar da tamamen yıkıldı. Birçok seranın hasar gördüğü ilçede yetiştiriciler zor anlar yaşadı.

Üreticiler, seralarındaki hasarı ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

Fide yetiştiricisi Musa Bingöl, "2 gündür süren rüzgardan dolayı seramız harap oldu. Fidelerimiz hazır durumdaydı ancak rüzgar tahrip ediyor. Seramız yıkıldığı için ürünleri yetiştirmekte zorluk çekeceğiz. 10 bin fide zarar gördü." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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