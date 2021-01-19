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Kars’ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar

Digor yolunun 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde etkili olan tipi, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığı, zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Hanlar mevkisindeki 6 ev, karla kaplanırken, kimse dışarı çıkamadı.
Kars’ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar

Kentte dün öğlenden sonra yüksek kesimlerde başlayan kar yağışının ardından tipi etkili oldu. Kent merkezinde yaklaşık 1 saat süren tipi nedeniyle bölge halkı yürümekte bile zorlandı. Tipi, Kars- Digor yolubub Hanlar mevkisinde etkisini artırdı. Her yıl kar yağışı ve tipi nedeniyle geçit vermeyen Digor yolu, yeni yol yapım çalışması ve kar siperleri nedeniyle artık kapanmazken, tipinin oluşturduğu sürgünler, sürücülerin yavaş gitmesine neden oluyor. Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, teyakkuza geçerek, olası aksaklığa karşı gün boyu çalışma yaptı. Karayolları'na ait greyder ile sürekli kar temizliği yapılarak, yolun kapanması önlendi.

Öte yandan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi’nde görüş uzaklığı, zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Hanlar mevkisindeki 6 ev, karla kaplanırken, soğuk hava ve tipi nedeniyle kimse dışarı çıkamadı. Yolda buzlanma da olunca Digor yönüne giden sürücüler, Bölge Trafik kavşağında trafik ekiplerince uyarıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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