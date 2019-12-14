  • BIST 110.477
  • Altın 275,921
  • Dolar 5,8011
  • Euro 6,4759
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Kars'ta tren faciası

Kars-Erzurum seferini yapan yük treni, Alisofu köyündeki hemzemin geçitte M.G. idaresindeki otomobile çarptı.
Kars'ta tren faciası

Kars'ın Selim ilçesinde Kars-Erzurum seferini yapan 3033-847 sefer sayılı yük treni, Alisofu köyündeki hemzemin geçitte M.G. idaresindeki 36 otomobile çarptı.

Kazada, sürücü M.G. ile araçta bulunan M.G. ve E.G. olay yerinde hayatını kaybetti.

400 METRE SÜRÜKLENDİ

Cenazeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede meydana gelen kazada, trenin çarpmanın ardından otomobili yaklaşık 400 metre sürükleyip durabildiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kredi çekip, gittikleri şampiyonada üçüncü oldular14 Aralık 2019 Cumartesi 10:24
  • Tarsus Hali'nde yangın: 4 işyeri küle döndü14 Aralık 2019 Cumartesi 10:23
  • 6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu14 Aralık 2019 Cumartesi 10:22
  • ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı13 Aralık 2019 Cuma 16:05
  • Fuat Oktay'dan sert tepki: Yalanlarla tarihi yeniden yazma çabasındalar13 Aralık 2019 Cuma 16:01
  • Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu13 Aralık 2019 Cuma 15:30
  • Türkiye'den ABD'ye tepki: Ciddiye almıyoruz13 Aralık 2019 Cuma 14:44
  • ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması13 Aralık 2019 Cuma 14:31
  • Sultanahmet Meydanı'nda silah sesleri13 Aralık 2019 Cuma 14:30
  • Doğa Koleji için tarih verildi: Son aşamaya geçildi13 Aralık 2019 Cuma 14:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti