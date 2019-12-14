Kars'ta tren faciası

Kars-Erzurum seferini yapan yük treni, Alisofu köyündeki hemzemin geçitte M.G. idaresindeki otomobile çarptı.

Kars'ın Selim ilçesinde Kars-Erzurum seferini yapan 3033-847 sefer sayılı yük treni, Alisofu köyündeki hemzemin geçitte M.G. idaresindeki 36 otomobile çarptı.

Kazada, sürücü M.G. ile araçta bulunan M.G. ve E.G. olay yerinde hayatını kaybetti.

400 METRE SÜRÜKLENDİ

Cenazeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede meydana gelen kazada, trenin çarpmanın ardından otomobili yaklaşık 400 metre sürükleyip durabildiği belirtildi.