  • BIST 105.844
  • Altın 270,589
  • Dolar 5,7759
  • Euro 6,3543
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

Kars’ta yoğun kar yağışı

Kars’ta uzun zamandan beri etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Kentte öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı etrafı kısa sürede beyaza bürüdü.
Kars’ta yoğun kar yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars’ta öğlenden sonra başlayan ve şiddetini artıran kar, kısa sürede etrafı beyaza bürürken, özellikle yüksek kesimleri olumsuz etkiledi. Kars’a kışın tam anlamıyla geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars’a mevsimin ilk karı yağdı. Şu anda mezra yolundayız. Yoğun bir kar yağışı var. Böyle devam ederse her taraf bembeyaz olacak. Kars’a da tam anlamıyla kış gelmiş olacak” dedi.

Kars-Ardahan karayolu Mezra Köyü mevki’inde kar yağışından dolayı görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Boğatepe-Göle ve Kars-Digor-Iğdır karayolunda kar ile birlikte etkili olan tipi sürücüleri zor anlar yaşattı.

Öte yandan kar yağışının yüksek kesimlerdi etkili olduğu öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okul servisleri denetlendi, 91 araç trafikten men edildi28 Kasım 2019 Perşembe 07:02
  • Teröristlerden Akçakale'ye havanlı saldırı28 Kasım 2019 Perşembe 07:00
  • Emniyet ve Mİ'in ortak çalışmasıyla yakalandılar28 Kasım 2019 Perşembe 06:57
  • Asker eğlencesinde acı son!28 Kasım 2019 Perşembe 06:56
  • Merkel: Avrupa kendini savunabilecek güçte değil28 Kasım 2019 Perşembe 04:26
  • İran 8 CIA ajanını gözaltına aldı28 Kasım 2019 Perşembe 04:25
  • Evrenosoğlu'nun cenazesinde kendilerinden geçenler oldu28 Kasım 2019 Perşembe 04:20
  • NATO'dan Boeing ile 1 milyar dolarlık anlaşma28 Kasım 2019 Perşembe 04:19
  • Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı28 Kasım 2019 Perşembe 04:18
  • Emniyet Teşkilatı Kanununda değişiklikler kabul edildi28 Kasım 2019 Perşembe 04:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti