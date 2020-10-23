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Kars'taki asırlık koç katım geleneği renkli görüntüler oluşturdu

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki besicilerin sürdüğü koç katım geleneğinde, koçlarını süsleyerek sürüye katmaları renkli görüntüler oluşturdu.
Kars'taki asırlık koç katım geleneği renkli görüntüler oluşturdu

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Koçköy köyünde besicilik yapan vatandaşlar asırlardır yaşatılan koç katım geleneğini sürdürüyor. 

Kuzuların kışın soğuğa ve açlığa dayanıksız oluşlarından dolayı, koyunların yavrulama zamanlarının denetim altına alınması amacıyla mayıs ayında sürülerden ayrılan koçlar, sonbaharda sürüye dahil ediliyor.

Sonbaharda ise koçlar bayram havasında geçen etkinlikte davul, zurna, kaval eşliğinde sürüye katılıyor.

Bu gelenek çerçevesinde Arpaçay ilçesinde çobanlarca şu sıralar yayladan indirilen sürüler için köy sakinleri bazı hazırlıklar yaptı. Köy sakinleri önce çeşitli renklere boyadıkları, ardından bereketin sembolü yiyeceklerden elma, nar ve şekerlemeleri boyun ve boynuzlarına taktıkları koçları süsleyip sürüye kattı.

Koçköy sakinlerinden Alparslan Bakar, gazetecilere, köyde koç katımının eylülde başladığını ve ekimin sonuna kadar peyderpey devam ettiğini anlattı.

Koçların boyalarla süslenip, boynuzlarına elmalar takıldığını ifade eden Bakar, "Köyümüz koçuyla anılan bilinen bir yer, koç katımında erkek çocukları koçun üzerine bindirdik amacı koyunların erkek doğurması. Bugünkü koç katım günü besicilerimizden Ümit Bey'in sırası, koçları süsleyerek sürünün gelmesini bekledi. Süslenen koçlar daha sonra Türk bayrağının altından geçirilerek sürüye dahil edildi." dedi.

Sürü sahibi Ümit Biçer ise asırlardır koç katım geleneğini sürdürdüklerini dile getirerek, "Atadan, dededen gelen geleneği sürdürüyoruz, eskiden beri hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ekim ayı geldiğinde koyunlarımız yayladan gelir, koçlarımızı boyayıp boynuzlarına elmasını takıp süslüyoruz. Komşularımızı davet edip koçları davul zurna eşliğinde sürüye dahil ederiz." diye konuştu.

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