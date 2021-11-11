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Kars'taki Çalı Gölü tamamen dondu

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, il merkezi ile Digor ilçesi arasındaki Hanlar Geçidi mevkisinde yer alan Çalı Gölü buzla kaplandı.
Kars'taki Çalı Gölü tamamen dondu

Endemik bitki türlerinin bulunduğu ve 2016'dan bu yana "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan gölün çevresi de karla kaplandı.

İlkbahar ve yaz sezonunda çok sayıda göçmen kuşa da ev sahipliği yapan göl, 2 bin 237 rakımda yer alıyor.

Vatandaşlardan Adem Alp, kentte dün akşam kar yağışının etkili olduğunu hatırlattı.

Kar yağışıyla hava sıcaklığının düştüğünü ifade eden Alp, "Hava sıcaklığının eksiye düşmesiyle Hanlar Geçidi'nde bulunan Çalı Gölü de donmaya başladı. Bundan sonra yüksek kesimlerde etkili olan kar, kent merkezinde de etkili olmaya başlayacak. Kar ilk bu bölgelerde etkili olmaya başlalar. Karla birlikte burası buz tuttu ve hiçbir kuş kalmadı." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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