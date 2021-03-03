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Kartal Belediyesi, TİS'te anlaşma sağlandığını duyurdu, işçiler tepki gösterdi

DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Arıkan, "Kalan son 7 madde, Kadıköy'deki kalan son 11 madde gibi işçinin, temsilcinin iradesi dışında atıldı." dedi.
Kartal Belediyesi, TİS'te anlaşma sağlandığını duyurdu, işçiler tepki gösterdi

Kartal Belediyesi, Genel İş Sendikasıyla süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığını duyurdu, şube temsilcileri ise bazı maddelerin işçilerin iradeleri dışında atıldığını iddia etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışanlarla yürütülen Toplu İş Sözleşmesi sürecinin karşılıklı uzlaşı ve anlaşma ile sonuçlandığı ifade edilerek, "Bir yandan emekçilerimizin hakkını gözetirken bir yandan da halkımızın kaynaklarını da verimli kullanma sözümüzü aklımızda tuttuk. Bu doğru zeminde Toplu İş Sözleşmesi sürecini yürüttük. Emek hakkını alacak, kentimiz gelişecek, bizler de üzerimize düşen sorumluluğu taşımaya devam edeceğiz. İlçemize, emekçilerimize ve tüm komşularımıza hayırlı olsun." denildi.

"7 maddede anlaşamadık"
DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan ise belediye yönetimiyle yapılan oturumlarda son 7 madde dışındaki tüm maddeleri tutanak altına aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"7 maddede anlaşamadık. Son teklifi verdik, bir sonraki gün tekrar görüşmek üzere ama sonraki gün yazılı gelen teklifin temsilci arkadaşlarımızla ve işçilerle yapılan değerlendirmede kabul edilebilir noktada olmadığını söyledik. Daha doğru dürüst temsilcilerle olayı değerlendiremeden imzaların atıldığı haberi geldi. Yarın bununla ilgili belediye önünde 14.00’de bir basın açıklaması yapacağız.

Kalan son 7 madde, Kadıköy'deki kalan son 11 madde gibi işçinin, temsilcinin iradesi dışında atıldı. Temsilciler kurulunu toplayıp, verdiğimiz teklifin üzerine gelen teklifi değerlendirip, onun üzerinden belediye yönetimini yeniden masaya bekliyorduk, yeniden biraz daha görüşerek masada biz bitirelim derdindeydik ama maalesef olmadı."

Genel İş Sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı asılmıştı. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde işçiler 4 Mart'ta greve başlama kararı almıştı.

- DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan:
- "Kalan son 7 madde, Kadıköy'deki kalan son 11 madde gibi işçinin, temsilcinin iradesi dışında atıldı"

Kaynak: Haber Kaynağı
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