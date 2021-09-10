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Kartal Gölü kuraklık nedeniyle can çekişiyor

Kaş sınırları içinde bulunan doğa harikası Kartal Gölü ile gölü besleyen su kaynağı, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Her yıl gürül gürül akan su kaynağı kuruma noktasına geldi.
Kartal Gölü kuraklık nedeniyle can çekişiyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kartal Gölü, kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 6 dekarlık alana sahip gölde, sadece 1 dekar alanda kaldığını belirten Kemer Mahallesi Muhtarı Ramazan Çatılı, "Yüzyılladır bölgeye hayat veren, güzellik katan Kartal Gölü ilk kez kurudu. Etrafındaki yeşil örtü yok oldu" dedi.

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Batı Antalya'nın en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'ın güneybatısında 2 bin 500 rakımdaki Kartal Gölü, geçen günlerde kuruyan İkiz Göller'le aynı yükseklikte bulunuyor. Gömbe Yaylası'nın da güneybatısında yer alan, etrafı geniş arazilerle kaplı olduğu için geçmişte yağlı güreşlerin yapıldığı, Yörüklerin sürüleriyle çıktığı yaklaşık 6 dekarlık su alanı olan Kartal Gölü, geçmişte buz gibi suyuyla biliniyordu.
Bu yıl bölgeye yağan karın azlığı, Kartal Gölü'nü de etkiledi. 5 dekarlık alanı kuruyan yaklaşık 1 dekarlık bölümünde su kalan gölün kurumasıyla çevresindeki doğa da olumsuz etkilendi. Bölgede yazı geçiren Yörükler de zor günler geçirmeye başladı.

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Gölün bulunduğu Sinekçi bölgesinin bağlı olduğu Kemer Mahallesi Muhtarı Ramazan Çatılı, "Yüzyıllardır bölgeye hayat veren, güzellik katan Kartal Göl, ilk kez kurudu. Etrafındaki yeşil örtü yok oldu. Önümüzdeki 30-40 günde yeterli yağmur yağmazsa, göl tamamıyla kuruyabilir. İlk kez böyle bir olayı yaşıyoruz. Umudumuz önümüzdeki kış yağacak karda" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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