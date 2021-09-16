Kartal iyi başlamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş sahasında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu. Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 20’nci dakikada Bellingham ve 45+3’üncü dakikada Haaland kaydetti.

Beşiktaş’ın mücadeledeki tek golü ise 90+4’üncü dakikada Montero’dan geldi.

STAT: Beşiktaş Park

HAKEMLER: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto del Palomar

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Montero, N’Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 89 Gökhan Töre), Atiba (Dk. 78 Salih Uçan), Pjanic, Larin (Dk. 61 Kenan Karaman), Batshuayi

BORUSSIA DORTMUND: Kobel - Meunier, Hummels (Dk. 70 Pongracic), Akanji, Guerreiro, Bellingham (Dk. 70 Wolf), Brandt (Dk. 46 Witsel), Dahoud, Reus, Malen (Dk. 70 Moukoko), Haaland (Dk. 86 Knauff)

GOLLER: Dk. 90+4 Montero (Beşiktaş) - Dk. 20 Bellingham, Dk. 45+3 Haaland (Borussia Dortmund)

SARI KARTLAR: Welinton, Montero, Atiba (Beşiktaş) - Meunier, Moukoko (Borussia Dortmund)

6’ncı dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Pjanic’in uzun pasında ceza sahası içinde topu göğüsle kontrol eden Batshuayi’nin sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Kobel topu son anda kornere tokatladı.

20’nci dakikada Dortmund öne geçti. Orta sahadan Dahoud’un uzun pasıyla topla buluşan Meunier, bekletmeden sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bellingham’ı gördü. Bellingham’ın altıpasın sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

27’nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Malen, müsait durumdaki Haaland’ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

28’inci dakikada Haaland’ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Brandt, topuk pasıyla bekletmeden Reus’u gördü. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

45+3’üncü dakikada konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. Guerreiro’nun kullandığı taç sonrasında sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Bellingham, altıpasın hemen önünde müsait durumdaki Haaland’ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Borussia Dortmund’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

53’üncü dakikada Rosier pası sonrasında ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal’ın plase vuruşunda top üstten auta gitti.

67’nci dakikada Haaland’ın pasıyla topla buluşan Bellingham, çalımlarla ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumdayken yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

67’nci dakikada Ghezzal’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Batshuayi, kaleci Kobel’i geçmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı.

71’inci dakikada savunma arkasına sarkan Haaland, karşı karşıya durumda şutunu çekti. Kaleci Ersin bir kez daha gole izin vermedi.

81’inci dakikada Salih Uçan’ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rosier’in ortasında ön direkte Ghezzal kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

90+2’nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Wolff, arka direğe doğru yerden ortasını yaptı. Knauff’un şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.

90+4’üncü dakikada Beşiktaş farkı 1’e düşürdü. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Pjanic ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Montero’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ BU SEZON İLK GOLLERİNİ YEDİ

Beşiktaş, 2021-22 sezonunda kalesinde ilk kez gol gördü. Siyah beyazlılar, Borussia Dortmund’u konuk ettiği karşılaşmada bu sezon ilk kez gol yedi. Şu ana kadar Süper Lig’de 4 karşılaşma oynayan siyah beyazlılar, bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapatmayı başarmıştı.