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Kartal kazanmaya alıştı

Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, 71’inci dakikada N’Koudou’nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Kartal kazanmaya alıştı

28’inci dakikada Rebocho’nun pasıyla topla buluşan Ljajic, sol taraftan ceza sahasına girdi. Ljajic’in çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin az farkla yanından auta gitti.

30’uncu dakikada Caner’in pasıyla sol kanatta topla buluşan Rebocho’nun yerden ortasında, Diaby bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Stachowiak’ın kucağında kaldı.

35’inci dakikada Denizlispor serbest vuruş kazandı. Rodellega’nın şutunda kaleci Karius, 90’a giden topu son anda kornere tokatladı.

44’üncü dakikada Denizlispor çıkarken kaptırdı. Denizlispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Atiba’ya çarpıp Burak’ın önüne düştü. Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz’ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Stachowiak gole izin vermedi. Dönen topu Denizlispor savunması uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

52’nci dakikada Rollega’nın aşırtma pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barrow’un sol ayağıyla yaptığı vuruşta Gökhan Gönül’e çarpan top az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.

58’inci dakikada orta sahada topla buluşan Ljajic, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Ljajic vuruşunda kaleci Stachowiak topu çelmeyi başardı.

69’uncu dakikada Elneny’in ortasında arka direkte topla buluşan Burak’ın vuruşunda kaleci Stachowiak’ı geçen topu Mustafa Yumlu kafasıyla kornere gönderdi.

71’inci dakikada Ljajic pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan N’Koudou sol çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, rakibini 1-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ İLK KEZ 3 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDI

Siyah beyazlılar, Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez 3 maç üst üste kazandı. Sezon başında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Beşiktaş; Galatasaray ve Antalyaspor’u da mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla birlikte bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta kazanma başarısı gösterdi.

LJAJIC’E HEM TEPKİ HEM DESTEK

Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı oyundan çıkan Adem Ljajic’i ıslıklarla protesto ederken, bir kısım taraftar da alkışlarla destek verdi.

Denizlispor maçının 75’inci dakikada Adem Ljajic yerini Tyler Boyd’a bıraktı. Bu dakikada bir kısım taraftarlar etkisiz bir performans ortaya koyan Adem Ljajic’i ıslıklarla protesto etti. Daha sonra bir kısım taraftar da Sırp oyuncuya alkışlarla destek oldu.

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby (Dk. 87 Oğuzhan), Ljajic (Dk. 75 Boyd), Caner (Dk. 61 N’Koudou), Burak

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak - Tiago Lopes, Mustafa, Bergdich, Sapunaru, Murawski, Sackey (Dk. 79 Mbamba), Aissati (Dk. 63 Sacko), Olcay, Barrow (Dk. 72 Recep Niyaz), Rodellega

GOLLER: Dk. 71 N’Koudou (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Caner Erkin, Gökhan Gönül (Beşiktaş) - Barrow, Sackey (Yukatel Denizlispor)

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