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Kartal'da, 3 kişinin metil alkolden zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Kartal'da, satın aldıkları metil alkolden sahte içki yapıp içen 3 kişi zehirlendi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kartal'da, 3 kişinin metil alkolden zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K'nin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınması üzerine çalışma başlattı.

Tedavi edilen 3 kişi ifadelerinde, metil alkolü Petroliş Mahallesi'ndeki bir adresten aldıklarını ve bu alkolle yaptıkları içkiyi tükettikten sonra görme kaybı yaşadıklarını anlattı.

İş yerinde arama yapan ekipler, 290 anason kiti, 10 votka kiti, 30 adet 10 miligram viski kiti, 9 metil alkol şişesi, 2,5 litre kaçak viski, 2,5 litre kaçak rakı ele geçirdi. İş yeride çalışan Yavuz Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada iş yeri sahibini yakalamak için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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