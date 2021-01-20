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Kartal'da otomobil takla attı, alkollü sürücü ise polise zor anlar yaşattı

Kartal'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil önce orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atarak yan yattı. Otomobil içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü 2.28 promil alkollü çıktı.
Kartal'da otomobil takla attı, alkollü sürücü ise polise zor anlar yaşattı

Kaza saat 01.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa K.'nın kullandığı 34 CYN 474 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atarak yol ortasında yan yattı. Sürücü otomobil içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücü Mustafa K.'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün herhangi bir yaralanmasının olmadığını belirledi.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ, ALKOLMETREYİ ÜFLEMEK İSTEMEDİ

Önce bir ağacı deviren ve takla atarak yan yatan otomobilin içinden burnu bile kanamadan çıkan sürücünün ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Alkolmetreye üflemek istemeyen sürücüyü polis ikna etti. Yapılan ölçümde 2.28 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Mustafa K.'ya bin 339 lira trafik cezası kesilirken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü polis merkezine götürülürken, takla atarak yan yatan otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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