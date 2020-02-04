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Kartal'da özel halk otobüsü duraktaki yolculara çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı

Kartal'da bir özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak durakta bekleyenlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Kartal'da özel halk otobüsü duraktaki yolculara çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı


Kaza saat 06.15 sıralarında Kordonboyu mevkiinde Kartal Sahilyolu'ndaki İDO İotobüs durağında meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü otobüs durağına daldı.

Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan vatandaşlar olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. çevredeki vatandaşlar ve Kartal itfaiyesi ekipleri birlikte çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri otobüs şoförü Memduh P.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Çevredeki vatandaşlar kazanın, şoförün cep telefonla konuştuğu sırada meydana geldiğini iddia ettiler. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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