Kartal'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Hürriyet Mahallesi Gökşen Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında, elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişiyi sepetli aracıyla kurtardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale etti.
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