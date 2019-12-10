Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde ‘sahte avukat’ şoku!

Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne avukat gibi girip, cübbeyle dolaşan ve ‘Bu dava benim için çerez’ dediği kadını 100 bin lira dolandıran ‘sahte kadın avukat’ hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Dolandırılan mağdur kadın “Sürekli cübbeyle dolaşıyordu, çantasında dosyaları vardı. Bu şekilde güvenimi kazandı. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum” dedi.
Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran genç kadın, “Her cübbeli gördüklerini avukat zannetmesinler” diye konuştu. Öte yandan sahte avukatın adliye önünde cübbeli fotoğrafları ortaya çıktı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.