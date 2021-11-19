Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı

BOLU Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile AFAD ekipleri, yeni sezonda bölgeye gelecek ziyaretçilerin yaşayabileceği olası olumsuzlukları önlemek için kurtarma tatbikatı yaptı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya'daki Bolu Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, olası kazalara karşı anında müdahale etmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı. İl AFAD Müdürlüğü ekipleri ile yapılan tatbikatta senaryo gereği ilk olarak telesiyejde mahsur kalan 3 kayakçı kurtarıldı. Yaklaşık 20 metre yükseklikte mahsur kalanların kurtarılması için yapılan çalışmada JAK timleri, demir direğe tırmandıktan sonra halatla mahsur kalan kayakçının yanına ulaştı. Güvenlik önlemleri altında halata bağlanan kayakçı yere indirildi. Diğer kayakçının kurtarılması için de yerden telesiyeje halat fırlatıldı. Halatla yukarı çıkan JAK timi, kayakçıyı mahsur kaldığı yerden kurtardı. AFAD ekipleri ise akülü liberatör ile çıktıkları telesiyejdeki kişiyi güvenli olarak yere indirdi.

Tatbikatta, kayak yaparken yolunu kaybedip, uçuruma yuvarlanan ve yaralanan kişi de kurtarıldı. JAK ve AFAD ekipleri, 30 metre yükseklikte bulunan uçurumda mahsur kalan yaralı tatilciyi kurtarmak amacıyla kurtarma hattı kurdu. Yanına ulaştıkları tatilciyi sedyeye yerleştiren ekipler, sedyeyi halatla yerde bulunan diğer ekibe gönderdi. Tatbikatı başarıyla tamamlayan JAK ve AFAD ekipleri, kış sezonu hazırlıklarını bitirdi.