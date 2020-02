Kartalkaya’da geceliği 50 bin TL’ye konaklama

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya, fiyatlarıyla Türkiye'nin tüm kayak merkezlerini geride bıraktı. Kartalkaya'da konaklama bedeli bazı otellerde gecelik 50 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya, fiyatlarıyla Türkiye'nin tüm kayak merkezlerini geride bıraktı. Kartalkaya'da konaklama bedeli bazı otellerde gecelik 50 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Kayak merkezinde bulunan bir restoranda makarna 75, bir fincan sütlü kahve 25, su ise 10 TL'den satılıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya, toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunuyor. Sezonun 13 Aralık'ta başladığı kayak merkezinde kar kalınlığı, 2 metreye yaklaştı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığıyla ilgi gören Kartalkaya'ya, yarı yıl tatilinin ilk haftasında yaklaşık 30 bin ziyaretçi geldi. Kartalkaya sezon açılışından itibaren ise yaklaşık 350 bin tatilciyi ağırladı.



TÜRKİYE'NİN EN PAHALISI



Toplam yatak kapasitesi yaklaşık 3 bin olan kayak merkezi Türkiye'nin en pahalı kayak merkezi olarak biliniyor. Kayak merkezi her yıl sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından yerli ve yabancı bir çok önemli ismi ağırlıyor. Kartalkaya'da en düşük seviyedeki otelde en ucuz odanın hafta içi bir gündeki ücreti kişi başı 500 TL'den başlıyor. Fiyatlar tatil günlerinde ekstra artış gösteriyor. Üst seviye bir oteldeki 2 kişilik oda ücreti ise sömestir, hafta sonu ya da özel günlerde 10 bin TL'yi bulabiliyor ve konaklamalarda en az 2 gece kalma şartı koşuluyor. Yani Kartalkaya'ya 2 kişi olarak gelen bir tatilci üst seviye bir oteldeki lüks odaya 2 gecelik konaklama için 20 bin TL veriyor. Kayak merkezine günübirlik gelen tatilciler için Ski-Pass (Kayak merkezindeki teleski ve telesiyej gibi ulaşım araçlarını kullanma hakkı) ücreti ise hafta içi 200 TL, hafta sonu 230 TL'den hizmet veriyor.



GECELİK FİYATI 50 BİN TL'Yİ BULAN DAĞ EVLERİ NEREDEYSE BOŞ KALMADI



Kartalkaya'da ayrıca bir otelin 2 adet dağ evi bulunuyor. Her türlü konforun sağlandığı bu dağ evleri tatil olmayan hafta içi bir günde 15 bin TL'ye konuklarını ağırlıyor. Hafta sonu ise fiyatlar 30-40 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Ayrıca buna ekstra hizmetler eklendiğinde fiyatlar artış gösterebiliyor. Geçen yeni yıl tatilinde ise dağ evleri gecelik fiyatı 50 bin TL'den tatilci ağırladı. Dağ evinde kalanlar 3 günlük fiyat için 150 bin TL ödedi. Dağ evleri sezon açılışından itibaren neredeyse boş kalmadı. Bu evler özellikle sanat, spor ve iş dünyasının önemli isimleri tarafından tercih ediliyor.



MAKARNA 75, SÜTLÜ KAHVE 25 TL



Bunun yanı sıra kayak pistlerinin yanında bulunan bir restorandaki fiyatlar da şaşırtıyor. Restoranda makarnanın fiyatı 75 TL, bir fincan sütlü kahve 25, su ise 10 TL'den satılıyor.



KARTALKAYA NEDEN PAHALI?



Kartalkaya'nın Türkiye'deki diğer kayak merkezlerine göre pahalı olmasının sebeplerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklayan Kartalkaya'da iki oteli bulunan Kaya Grubu'nun bölge CEO'su Yusuf Avcı, "Burada farkı işletmeler gerçekten özenerek tüm pistleri 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor. Gerek güvenlik, gerek ulaşım, gerek kar kalitesi ve yatırımlar nedeniyle fiyatlar pahalı. Kartalkaya'da her sene biz grup olarak ciddi anlamda yatırım yapıyoruz. Yapay karlama olsun. Güvenlik anlamında konuşan ağaç projesini başlattık. Biz kayak yaparken kaybolmayı gündemimizden çıkardık. Sağlık açısından 7 gün 24 saat hemşire, doktor, ambulans ve helikopter ambulans bulunduruyoruz. Dolayısıyla buraya gelen misafirimizin kafasında kuşku kalmıyor. Huzur var yani. Dolayısıyla buranın çok tercih edilmesindeki sebep de kalite ve yapmış olduğumuz yatırımlardır" dedi.



FİYATLAR SEZON SONUNA DOĞRU DAHA UYGUN



Fiyatların özellikle tatil ve özel günlerde daha pahalı olduğunu anlatan Yusuf Avcı, "Fiyatlar sömestir dönemi yüksek. Kayak merkezleri sömestir, yılbaşı dönemleri ve hafta sonları pahalı olur. Sezonun çok kısa olması nedeniyle yapılan yatırımlar biraz bu fiyatların diğer dönemlere göre farklı olmasını gerektiriyor. Özellikle Mart ayında fiyatlarda yüzde 40, yüzde 50'lere varan indirim söz konusu oluyor. Şu anki fiyat politikamızda sezon kapanışına doğru fiyatta bir düşüş eğilimi oluyor" diye konuştu.



DAĞ EVLERİYLE ÜST GELİR GRUBU, AVRUPA YERİNE KARTALKAYA'YI TERCİH EDİYOR



Yusuf Avcı, kayak merkezinde bulunan 2 adet dağ evini üst gelir grubunun Avrupa yerine Kartalkaya'yı tercih etmesi için yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Kartalkaya dünyada olmayanı, özellikle Türkiye'de olmayanı sunuyor. Bizim gelir düzeyi yüksek olan vatandaşlarımızın Avrupa'ya gitmemesi, dışarıya döviz çıkmaması açısından bu Chalet'lerden (Dağ evi) 2 tane yaptık. Bunlar da yoğun ilgi görüyor. İçinde gerçekten yok yok. O hizmeti de isteyenler için bunu da bir tercih sebebi olarak böyle bir Chalet yaptık. Yani Avrupa'ya bu konuda gidenler çok oluyordu, mağdur olanlar oluyordu. Biz bu mağduriyetlerin önüne geçmek için burada güzel Chalet'ler yaptık. Çok da ilgi görüyor. Şu anda da dolu. O konuda da bizim yapmış olduğumuzun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor."



LÜKS EVLERDE MİNİMUM 2 GECE KALINABİLİYOR



Dağ evlerindeki konaklama bedelleriyle ilgili de bilgiler veren Yusuf Avcı, "Burada konaklamanın bedeli hafta içi gecelik 15 bin liradan başlıyor. Hafta sonu ise 31 bin 40 bin liraya kadar çıkıyor. Bu kişi sayısına göre değişiyor. Minimum 6 kişi, maksimum 8 kişi olarak kalınabiliyor. 6 kişi kalabildiği zaman farklı, 8 kişi kaldığı zaman fiyat farklı oluyor. Minimum da 2 gece kalması gerekiyor. Yılbaşı gibi özel günlerde ise 50 bin liraya kadar çıkıyor. Geçen yıl başı gecelik 50 bin liraydı, doluydu. Çok da ilgi gördü. Oranın konsepti, hizmeti çok farklı. Oraya tahsis ettiğimiz personel, tahsis ettiğimiz güvenlik ve araçlar çok farklı. Özellikle yöresel, doğal ve organik ürünlerle orada o kahvaltı, et mangal inanılmaz derecede kaliteli. İnsanların hakikaten huzur bulacağı. Eğlenebileceği öyle bir ortam var. Jakuzi, barbekü, saunası, masajı aklınıza ne geliyorsa inanılmaz en üst seviyede hizmet veriyor." dedi.