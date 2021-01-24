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Kartaltepe Pazarı hizmete açıldı

Mamak Belediyesi Kartaltepe mahallesinde inşa ettiği, Kartaltepe semt pazarını hizmete açtı. 
Kartaltepe Pazarı hizmete açıldı

Modern yapısıyla tamamlanan pazar yeri Salı günleri hizmet verecek. Pazarın hizmete girmesiyle bölge sakinleri meyve-sebze ihtiyaçlarını buradan karşılayabilecekler. Zabıta karakolu birlikte vatandaşlar, huzur ve güven içinde alışverişlerini yapabilecekler. 6 bin metrekarelik pazaryeri alanının 3 bin metrekarelik kısmı açık pazaryeri olarak hizmet verecek. Pazaryerinde ayrıca otopark alanı, temizlik işleri müdürlüğü ofisi, zabıta noktası, lavabolar ve mescit bulunuyor.

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Mamak’ta güzel işler yapacağız
Mahalle sakinlerinin rahat ve güvenli bir biçimde alışveriş yapabilecekleri kapalı semt pazarlarının iç ve dış dekorasyonunda her detayın büyük bir titizlikle düşünüldüğünü söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, pazaryerinin Kartaltepe Mahallesi’nin önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu kaydederek, “Seçim zamanında vaat ettiğimiz gibi semt pazarlarını yaygınlaştırıp hem esnafımızın hem de alışveriş yapan halkımızın memnuniyetini önemsemiştik. İmkanlar el verdiği sürece böyle projeleri mahallelerimize kazandırmaya devam edeceğiz. Ne yapıyorsak Mamaklı kardeşlerimizin daha güzel, daha sağlıklı ve daha refah dolu ortamlarda yaşayabilmeleri için. Bir hizmet aşkıyla insanlarımızı seviyoruz. Allah’ın izniyle Mamak’ta çok daha güzel işler yapacağız” dedi

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