Kartaltepe Pazaryeri hizmet için gün sayıyor

Mamaklıların daha sağlıklı ve daha düzenli bir ortamda alışveriş yapması için pazaryerleri projelerini hayata geçiren Mamak Belediyesi, ilçeye yeni bir pazaryeri daha kazandırıyor.

Mamak Belediyesi, Kartaltepe mahallesinde 6 bin metrekarelik alanda yeni pazaryeri için çalışmalarına devam ediyor. 3 bin metrekarelik açık pazaryeri alanında asfalt çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, çalışmalarından ardından pazar esnafının tezgâh açacağı alanları da belirleyecek. Peyzaj çalışmaları devam eden pazaryerinde otopark alanı, temizlik işleri müdürlüğü ofisi, zabıta noktası, lavabolar ve mescit bulunuyor.

Mamak’a yirmi beşinci pazaryeri

Pazaryerinin Kartaltepe Mahallesi’nin önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,”11 açık, 12 kapalı ve bir tane de doğal ürünler olmak üzere toplamda 24 pazaryerimizin bulunduğu Güzel Mamak’ta, Kartaltepe mahallemizde yapımı yüzde 95 seviyesine ulaşan pazaryerimizi inşallah önümüzdeki günlerde tamamlayarak, hizmete açacağız. Vatandaşlarımız da hem daha sağlıklı hem de daha düzenli bir ortamda alışveriş yapabilecek. Pazaryerimiz, mahallemizin otopark ihtiyacını da giderecek” dedi.