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Kartepe Kayak Merkezi'nde pistlerin hafta sonu açılması bekleniyor

Kar kalınlığının 70 santimetreye yaklaştığı Kartepe Kayak Merkezi'nde pistlerin hafta sonu açılması planlanıyor.
Kartepe Kayak Merkezi'nde pistlerin hafta sonu açılması bekleniyor

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dünden beri etkili olan kar yağışının ardından 1600 rakımlı Kartepe beyaza büründü.

Kayak merkezindeki otelin satış müdürü Servet Akça, dün başlayan yağışın aralıklarla devam ettiğini söyledi.

Kar kalınlığının 70 santimetreye yaklaştığını belirten Akça, "Pistlerimiz ezilmeye başlandı. Bu hafta sonu pistlerimiz açılacak. Telesiyej ve teleskilerimizin tüm bakım ve kontrolleri yapıldı." dedi.

Akça, yağışın gelecek perşembe gününe kadar süreceğini, kar kalınlığının 2-3 metreyi bulacağını kaydetti.

Pistlerinin, Türkiye'deki en iyi pistler arasında yer aldığını vurgulayan Akça, "Genişlikleri 30 metreyi bulan 17 pistimiz var. Her seviyede sporcuya hitap ediyor. Hafta sonu kayakseverlere 'merhaba' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Servet Akça, talebin yoğun olduğuna işaret ederek, "Misafirlerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Ön büroda 11 arkadaşımız telefonlara cevap veriyor. Kartepe olarak en popüler kayak merkezlerinden biri haline geldik. Bu sene doluluk oranında yüzde 100'ün altına düşmeyeceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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