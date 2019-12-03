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Karting Şampiyonası Kahramankazan’da yapıldı

Kahramanakazan Belediyesi, Türkiye Üniversiteler Karting Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Türkiye genelindeki 9 farklı üniversiteden 41 pilotun yarıştığı şampiyona renkli görüntülere sahne oldu. 
Karting Şampiyonası Kahramankazan’da yapıldı

Kahramankazan Belediyesi, Türkiye Üniversiteler Karting Şampiyonası’nın birinci ayağına ev sahipliği yaptı. Üniversite Sporları Federasyonu ve ODTÜ Motor Sporları Topluluğu iş birliği ile gerçekleştirilen şampiyonada 9 farklı üniversiteden 41 pilot katıldı. Şampiyonada Atılım, Anadolu, ODTÜ, Bilkent, Çankaya, Boğaziçi, Çankaya, On Dokuz Mayıs ve Hacettepe üniversitelerinin takımları ve öğrencileri kıyasıya yarıştı. Renkli anlara sahne olan yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Takımlar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Şampiyonada ilk üçe Başkent Üniversitesi birinci, ODTÜ ikinci, Bilkent Üniversitesi ise üçüncü oldu. Şampiyonada dereceye giren yarışmacılara ve takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi. 

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Her zaman yanınızdayız 

Kahramankazan Belediye Başkan Serhat Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak üniversiteli gençlerden gelen spor, sanat, eğitim, bilim, kültür ve diğer alanlarda gelen taleplere destek her zaman destek verdiklerini belirterek, böylesine anlamlı bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Başkan Oğuz, “Kahramankazan ulusal ve uluslararası arenada önemli spor, sanat, bilim ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu turnuvada onlardan bir tanesi. Üniversitelerimizin ve üniversiteli kardeşlerimizin sürekli yanındayız” diye konuştu.
 

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