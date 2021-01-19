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Kartpostallık kar manzaraları

Ankara genelinde yaşanan kar yağışı Kahramankazan’da da etkili oldu.
Kartpostallık kar manzaraları

Yaşanan yağışın ardından Kahramankazan’ın birçok noktasında kartpostalları aratmayan kar manzaraları ortaya çıktı. 

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Başkandan davet var
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kar yağışıyla birlikte Kahramankazan’ın beyazlara büründüğünü söyledi. Başkan Oğuz, “Kahramankazanımız yılın tüm zamanlarında ayrı bir güzel. Kar yağışıyla birlikte ilçemizin birçok noktasında bu güzellikler adeta beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe kavuştu. Adeta kartpostal gibi, tablo gibi manzaralar oluştu. Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi bu güzelliklerin tadını çıkarmak için Kahramankazanımıza davet ediyoruz” diye konuştu. Oğuz ayrıca bazı kar manzarası fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından da takipçileriyle paylaştı.

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