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Kasapoğlu'dan ilk açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile bir araya geldi.
Kasapoğlu'dan ilk açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm federasyon başkanlarını koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında saat 13:30'da toplantıya davet etti.

Toplantı girişinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Federasyon başkanlarını dinleyeceğiz. Onların da bu süreçte çok fazla çalışması gerekiyor. Ne tür çalışmaları olduğunu konuşacağız. Gündemimizde pek çok konu var. Süreci konuşacağız. Ancak içinde olduğumuz günler itibariyle federasyonlar ile hem bugünü hem de yarını titizlikle planlamak zorundayız. Amaç buradan irtifa kaybetmeden çıkabilmek." dedi.

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